Başım Belada 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: “Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!”

Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Başım Belada dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!" sözleri damga vurdu.
İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.
Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar. Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.
Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.