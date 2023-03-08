Başım Belada 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: “Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!”

Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır. Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.