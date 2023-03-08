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    • Televizyon
    • 08.03.2023 20:28
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    • 08.03.2023 20:28
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    Başım Belada 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: “Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!”

    Başrollerinde Keremcem (Azam), Merih Öztürk (Leyla), Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Başım Belada dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanı, sosyal medyada büyük ses getirirken “Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!” sözleri dikkat çekti. İşte Başım Belada 2. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Başım Belada 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: “Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!”

    Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Başım Belada dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!" sözleri damga vurdu.

    İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.

    Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar. Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.

    Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.

        Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır.

        Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır. Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.
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        Haberler Televizyon Başım Belada 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: “Yalnız nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım!”
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