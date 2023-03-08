Kuruluş Osman'a damga vuran ilahi! Boran Alp, ‘Sevdayı Muhammed’i okudu

'Kuruluş Osman'ın 117. Bölümünde; Osman Bey, Nayman'ın karargâhını basıp ordusunun büyük bir kısmını biçtikten sonra Yenişehir'e döndü. Şeyh Edebalı ve konak ahalisiyle hep beraber akşam yemeği yedi. Yemek esnasında Şeyh Edebalı Üç Ayların faziletini anlatırken Boran Alp'ten 'Sevdayı Muhammed' ilahisini okumasını istedi. Boran Alp, kopuzunu eline alarak ilahiyi okudu:
BORAN ALP, 'SEVDAYI MUHAMMED'İ OKUDU I VİDEO İZLE
Sözleri Hoca Ahmet Yesevi'ye ait olan ilahinin tamamı:
"Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın aytur
Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı Muhammed
Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahi
Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed
Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandın
Divane kılıb, kıl meni resva-yı Muhammed
Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni'met
Kerametidür sen, kanı gamha-ı Muhammed
Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşah
Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı Muhammed
Men örgileyin huş keremingdin seni, Allah
Bir katre katurgıl menge derya-yı Muhammed
Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğanga
Lutf etse berür dide-yi bina-yı Muhammed
Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı Hazret
Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı Muhammed
Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 117. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.