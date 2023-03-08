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    • 09.03.2023 00:22
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    Kuruluş Osman'a damga vuran ilahi! Boran Alp, ‘Sevdayı Muhammed’i okudu

    ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 117’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Bölüme Boran Alp’in okuduğu, sözleri Hoca Ahmet Yesevi’ye ait olan ‘Sevdayı Muhammed’ ilahisi damga vurdu.

    takvim.com.tr
    Boran Alp, ‘Sevdayı Muhammed’i okudu

    'Kuruluş Osman'ın 117. Bölümünde; Osman Bey, Nayman'ın karargâhını basıp ordusunun büyük bir kısmını biçtikten sonra Yenişehir'e döndü. Şeyh Edebalı ve konak ahalisiyle hep beraber akşam yemeği yedi. Yemek esnasında Şeyh Edebalı Üç Ayların faziletini anlatırken Boran Alp'ten 'Sevdayı Muhammed' ilahisini okumasını istedi. Boran Alp, kopuzunu eline alarak ilahiyi okudu:

    BORAN ALP, 'SEVDAYI MUHAMMED'İ OKUDU I VİDEO İZLE

    Sözleri Hoca Ahmet Yesevi'ye ait olan ilahinin tamamı:

    "Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
    Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
    Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın aytur
    Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı Muhammed

    Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahi
    Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed
    Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
    Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

    Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandın
    Divane kılıb, kıl meni resva-yı Muhammed
    Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni'met
    Kerametidür sen, kanı gamha-ı Muhammed
    Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
    Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

    Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşah
    Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı Muhammed
    Men örgileyin huş keremingdin seni, Allah
    Bir katre katurgıl menge derya-yı Muhammed
    Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
    Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

    Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğanga
    Lutf etse berür dide-yi bina-yı Muhammed
    Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı Hazret
    Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı Muhammed
    Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
    Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 117. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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