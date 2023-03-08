Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı yayınlandı: “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı. "Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!" sözleri dikkat çekti.

SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!

'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 117. bölümünde; Nayman, beylerin evlatlarının canını bağışlaması karşılığında altınlarını geri istedi. Osman Bey ise Türkmen Beyleri'nin evlatlarının canlarını kurtarmak, Nayman'ın gücünü kırmak ve düşmanı Olof'la birbirine düşürmek için büyük bir oyun kurdu.