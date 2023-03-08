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    • 09.03.2023 00:19
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    • 09.03.2023 00:28
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    Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı yayınlandı: “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”

    Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanına “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı. "Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!" sözleri dikkat çekti.

    SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 117. bölümünde; Nayman, beylerin evlatlarının canını bağışlaması karşılığında altınlarını geri istedi. Osman Bey ise Türkmen Beyleri'nin evlatlarının canlarını kurtarmak, Nayman'ın gücünü kırmak ve düşmanı Olof'la birbirine düşürmek için büyük bir oyun kurdu.

    Kuruluş Osman'ın 117. bölümünde; Osman Bey, elindeki altınları sahteleriyle değiştirerek sahteleri Çamlıpınar Kervansarayı'na gönderdi. Osman Bey, altınların kervansarayda olduğunu Olof'a bildirmek için Frigg'i kullandı. Hatunlar, Frigg'i Söğüt'e götürürken Frigg'in duyacağı şekilde altınların kervansarayda olduğunu söylediler.

    Hatunlar; Alçiçek aracılığıyla Frigg'in kaçmasını sağladılar. Osman Bey, Nayman'ın karargahına giderek altınları Olof'un aldığını ve Çamlıpınar Kervansarayı'nda olduğunu söyleyerek beylerin evlatlarını sağ salim teslim etmesini istedi. Osman Bey'in sözlerine güvenmeyen Nayman, beylerin evlatlarını teslim etti ancak Turgut Bey'i rehin aldı.

        Altınları almak için kervansarayına giden Nayman, karşısında Olof'u buldu. Olof'un altınlarını çaldığını düşünen Nayman, altınların sahte olduğunu anladı. Böylelikle hem Nayman hem de Olof, Osman Bey'in oyununa geldi.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 117. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı yayınlandı: “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”
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