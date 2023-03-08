Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı yayınlandı: “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı. "Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!" sözleri dikkat çekti.
SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 117. bölümünde; Nayman, beylerin evlatlarının canını bağışlaması karşılığında altınlarını geri istedi. Osman Bey ise Türkmen Beyleri'nin evlatlarının canlarını kurtarmak, Nayman'ın gücünü kırmak ve düşmanı Olof'la birbirine düşürmek için büyük bir oyun kurdu.
Kuruluş Osman'ın 117. bölümünde; Osman Bey, elindeki altınları sahteleriyle değiştirerek sahteleri Çamlıpınar Kervansarayı'na gönderdi. Osman Bey, altınların kervansarayda olduğunu Olof'a bildirmek için Frigg'i kullandı. Hatunlar, Frigg'i Söğüt'e götürürken Frigg'in duyacağı şekilde altınların kervansarayda olduğunu söylediler.
Hatunlar; Alçiçek aracılığıyla Frigg'in kaçmasını sağladılar. Osman Bey, Nayman'ın karargahına giderek altınları Olof'un aldığını ve Çamlıpınar Kervansarayı'nda olduğunu söyleyerek beylerin evlatlarını sağ salim teslim etmesini istedi. Osman Bey'in sözlerine güvenmeyen Nayman, beylerin evlatlarını teslim etti ancak Turgut Bey'i rehin aldı.