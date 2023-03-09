Başım Belada 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: "Peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum!"

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmana Leyla'nın "Peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.