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    • Televizyon
    • 09.03.2023 18:27
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    • 09.03.2023 18:27
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    Başım Belada 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: "Peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum!"

    Kadrosunda Keremcem (Azam), Merih Öztürk (Leyla), Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Başım Belada dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Pazar günü ikinci bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin yeni fragmanı da yayınlandı. Başım Belada 2. bölüm 3. fragmanına Leyla’nın "Peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum!" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Başım Belada 2. bölüm 3. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum!

    ATV'nin yeni dizisi Başım Belada 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmana Leyla'nın "Peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.

    Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.

    Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister. Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.

        Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır.

        Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır.

        Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.
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        Haberler Televizyon Başım Belada 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: "Peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum!"
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