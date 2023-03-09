''2 tane ruh hastasının mutlu olmasının imkanı yok'' AİLE 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Devin ve Aslan dönemi başlıyor!

İlk bölümüyle bir önceki gün yayın hayatına başlayan Aile dizisinin 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Aslan ve Devin'in yakınlaşmaları damga vurdu. İşte Aile 2. bölüm 1. fragman...
AİLE DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI!
Aile dizisi 2. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Devin ve Aslan dönemi başlıyor. Fragmana Devin'in ''2 tane ruh hastasının mutlu olmasının imkanı yok'' şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte o fragman:
AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Aile dizisinin çekimleri İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Dizi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı.
KONUSU NE?
İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…
Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.
Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir.
Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.