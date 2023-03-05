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    • Televizyon
    • 05.03.2023 20:50
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    • 05.03.2023 20:50
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    Şengül’ün zor anları! Kardeşlerim 81. bölüm fragmanı yayınlandı! Gözyaşları sel oldu

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Evlerini boşaltmak zorunda kalan Şengül ve ailesinin gözyaşları fragmana damga vururken Berk’in isyanı dikkat çekti. İşte Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 81. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Şengül’ün zor anları! Kardeşlerim 81. bölüm fragmanı yayınlandı! Gözyaşları sel oldu

    Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan sahneler yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan'a sakat kaldığını söyleyerek kendini eve kabul ettirir.

    Ama Suzan bu numarayı yemez ve hastaneyi arar. Gerçekleri öğrenir ve yokuş bir yere çıkarttığı Akif'i tekerlekli sandalye ile aşağı bırakır.

    Kendini korumak isteyen kötürüm Akif birden yürümeye başlar. Şengül'ü bitirmek için iş birliği yapan Gönül ve Ayla kötü oyunlarına bir yenisini eklerler.

        Şengül'e kredi çektirerek ticarete sokarlar. Ama ona parasını katladığını söyleyen kişi Ayla'ya çalışıyordur.

        Yine kazancını 2'ye katlamak isteyen Şengül, evi ve kümesi de satar ve parayı adama verir. Ömer ve Oğulcan barışırken; Süsen de Sarp ile yemeğe çıkar.

        Afra ise Oğulcan'ın kapısına gelip ona çıkma teklif eder. Ahmet ise Şevval'den boşanmak için harekete geçer.

            Şansını bir de Nebahat'te deneyen Akif burada da barınamaz. Evi satıp ticarete girdiğini sanan Şengül, karşısında Ayla'yı bulur. Hem adama verdiği parayı hem de evini kaybetmiştir.
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            Haberler Televizyon Şengül’ün zor anları! Kardeşlerim 81. bölüm fragmanı yayınlandı! Gözyaşları sel oldu
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