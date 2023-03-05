Şengül’ün zor anları! Kardeşlerim 81. bölüm fragmanı yayınlandı! Gözyaşları sel oldu

Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan sahneler yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan'a sakat kaldığını söyleyerek kendini eve kabul ettirir.