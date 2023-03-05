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    • Televizyon
    • 06.03.2023 09:10
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    • 06.03.2023 09:10
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    Başım Belada dizisi ilk bölüm izle kesintisiz, HD, Youtube - ATV! BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE ATV!

    ATV'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Başım Belada, 5 Mart saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizi, özgün bir hikayeyle ekranlara geliyor. İşte son bölümünü izlemek isteyenler için ATV ve Youtube linkleri...

    takvim.com.tr
    BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE ATV!

    ATV'nin merakla beklenen dizisi Başım Belada 5 Mart 2023 tarihinde Pazar günü 1. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 1. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara koyuldu. İster Youtube'den ister ATV ekranlarından tekrar bölümlerini izleyebilirsiniz. Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı dizinin ilk bölüm linki haberimizde!

    BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Başım Belada dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.

    👉BAŞIM BELADA 1. BÖLÜM İZLE ATV

    👉BAŞIM BELADA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

    BAŞIM BELADA DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Keremcem - Azam

    Merih Öztürk - Leyla

    Kaan Taşaner - Çağdaş

    Umut Oğuz - Pele

    Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel

    Yağmur Öztürk - Melike

    Ali Çatalbaş - Tayfur

    Zeynep Kumral - Narin

    Ali İpin - Hikmet

    Ferdi Kurtuldu - Timur

        BAŞIM BELADA KONUSU NEDİR?

        Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar.

        Azam'ın yeni komşuları olan Biçer Ailesi'nin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmazın üstüne düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir.

        Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir.

        Ailenin büyük erkek çocukları Safa'nın, Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler. Ancak karşılarında eli kolu her yere uzanan bir YAPI'nın üyesi olan Çağdaş Varlı vardır. Üstelik Safa'nın ölümüyle ilgili hiç bilmedikleri bir şey vardır. Aile bir yandan intikam planlarını takip ederken öte yandan karşı komşuları olan Azam'la sık sık karşı karşıya geleceklerdir.
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        Haberler Televizyon Başım Belada dizisi ilk bölüm izle kesintisiz, HD, Youtube - ATV! BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE ATV!
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