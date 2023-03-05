Başım Belada dizisi ilk bölüm izle kesintisiz, HD, Youtube - ATV! BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE ATV!

ATV'nin merakla beklenen dizisi Başım Belada 5 Mart 2023 tarihinde Pazar günü 1. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 1. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara koyuldu. İster Youtube'den ister ATV ekranlarından tekrar bölümlerini izleyebilirsiniz. Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı dizinin ilk bölüm linki haberimizde!
BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başım Belada dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.
👉BAŞIM BELADA 1. BÖLÜM İZLE ATV
👉BAŞIM BELADA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
BAŞIM BELADA DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Keremcem - Azam
Merih Öztürk - Leyla
Kaan Taşaner - Çağdaş
Umut Oğuz - Pele
Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel
Yağmur Öztürk - Melike
Ali Çatalbaş - Tayfur
Zeynep Kumral - Narin
Ali İpin - Hikmet
Ferdi Kurtuldu - Timur