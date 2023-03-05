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    • Televizyon
    • 05.03.2023 23:22
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    • 05.03.2023 23:30
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    Başım Belada 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Senin ölümün öyle kolay olmayacak”

    ATV ekranlarının yeni dizisi Başım Belada ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Keremcem (Azam), Merih Öztürk (Leyla), Kaan Taşaner gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölümü, milyonları ekranlara kilitlerken sosyal medyada da büyük ses getirdi. Nefes kesen bölümün ardından Başım Belada 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana “Senin ölümün öyle kolay olmayacak” sözleri damga vurdu. İşte Başım Belada 2. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Senin ölümün öyle kolay olmayacak”

    ATV'nin yeni dizisi Başım Belada ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.

    Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.

    Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister. Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.

        Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır.

        Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır.

        Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.
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        Haberler Televizyon Başım Belada 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Senin ölümün öyle kolay olmayacak”
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