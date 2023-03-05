Başım Belada 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Senin ölümün öyle kolay olmayacak”

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.