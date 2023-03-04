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    • Televizyon
    • 04.03.2023 19:33
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    • 04.03.2023 23:33
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    Kardeşlerim 80. bölüm ATV İZLE | 4 Mart 2023 Kardeşlerim dizisi yeni 80. bölüm TEK PARÇA, kesintisiz, FULL HD, 4K, ATV, Youtube izle...

    Kardeşlerim dizisi, deprem felaketinden dolayı yayın hayatına verdiği iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle 4 Mart Cumartesi günü ekrana gelecek. Kardeşlerim 80. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim canlı izle gibi araştırmalar hızlandı. İşte Kardeşlerinm 80. yeni bölüm...

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 80. bölüm ATV izle

    Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 4 Mart Cumartesi ekranlara gelecek 80. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor.

    KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM İZLE

    ATV CANLI YAYIN

    KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM KONUSU

    "Kurduğumuz hayaller bile hayal oldu…"

    Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz. Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar.

    Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder.

    KARDEŞLERİM OYUNCULARI

    Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen)

        Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 80. bölüm ATV İZLE | 4 Mart 2023 Kardeşlerim dizisi yeni 80. bölüm TEK PARÇA, kesintisiz, FULL HD, 4K, ATV, Youtube izle...
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