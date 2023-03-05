Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı: "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!"

Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada gündem olan fragmana "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır.