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    • Televizyon
    • 06.03.2023 01:49
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    • 06.03.2023 01:49
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı: "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!"

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!" sözleri damga vurdu. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!

    Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada gündem olan fragmana "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır.

    Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

    Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

        Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

        Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

        Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.
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            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı: "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!"
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