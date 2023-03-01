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    • Televizyon
    • 02.03.2023 01:45
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    • 02.03.2023 01:45
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    Ateş Kuşları 6. bölüm 3. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Gülayşe ile Çatal karşı karşıya...

    Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken “Ateş Kuşları” beşinci bölümüyle Cuma günü atv’de izleyici ile buluştu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 6. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları’nın yeni bölüm fragmanına Gülayşe ile Çatal’ın karşı karşıya geldiği sahne damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 6. bölüm 3. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Gülayşe ile Çatal karşı karşıya!

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Gülayşe ile Çatal'ın karşı karşıya geldiği sahne damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.

    Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.

    Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun!

        Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir.

        Geçmişte; Zıpkın ve Kara, Gülayşe'yi yaşatmak için elinden geleni yapar. Sokaklarda Mercan ve Ali olmadan Gülayşe'ye sahip çıkmak hiç de kolay olmayacaktır.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 6. bölüm 3. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Gülayşe ile Çatal karşı karşıya...
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