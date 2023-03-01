Ateş Kuşları 6. bölüm 3. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Gülayşe ile Çatal karşı karşıya...

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Gülayşe ile Çatal'ın karşı karşıya geldiği sahne damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.
Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.
Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun!