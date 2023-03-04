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    • Televizyon
    • 04.03.2023 19:27
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    • 04.03.2023 23:34
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    Gönül Dağı 87. bölüm TRT1 İZLE || 4 Mart 2023 Gönül Dağı TEK PARÇA, kesintisiz, FULL HD, 4K izle! TRT1, Youtube...

    Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 4 Mart Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölüm hakkında seyirciler, 87. bölüm için araştırmalar hızlandı.Gönül Dağı 87. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı 87. bölüm...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 87. bölüm TRT1 İZLE

    TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 4 Mart Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak.

    GÖNÜL DAĞI 87. BÖLÜM ÖZETİ

    Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır?

    Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir.

        Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

        GÖNÜL DAĞI KONUSU

        Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı... Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

        Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı 87. bölüm TRT1 İZLE || 4 Mart 2023 Gönül Dağı TEK PARÇA, kesintisiz, FULL HD, 4K izle! TRT1, Youtube...
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