Gülayşe ile Barbaros’un romantik anları! Ateş Kuşları 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hiç aşık oldun mu?”

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaros ile romantik anlar yaşayan Gülayşe'nin "Hiç aşık oldun mu?" sözleri dikkat çekti.

BARBAROS, GÜLAYŞE'Yİ KAÇIRDI

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 6. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Ali, Gülayşe'nin Çatal'dan çaldığı bir milyon doları Mola Yeri'nde yaktı. Gülayşe hem paraları hem de hayallerini yakan ağabeyi Ali'ye çok öfkelendi. O sırada Mola Yeri'ne gelen Barbaros ise Gülayşe'yi kaçırdı.