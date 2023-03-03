Nefesler tutuldu! Ateş Kuşları Gülayşe’yi Çatal’ın elinden kurtardı

Gülayşe; Yakup ve Harun'la beraber Hazreti Kaab Camii'ye gittiğinde Çatal tarafından yakalandı.
Gülayşe, Menderes'in yönlendirmesiyle lojmanın mutfağında Çatal ve Pamir'le arbede yaşadı. Çatal, Gülayşe'nin kafasını tezgâha çarptı.
Gülayşe'nin alnı yaralandı. Çatal, "Hem paramı çal hem çocuklarımı çal hem de hesabı ödemeden kaçmaya çalış! Siz Köksüzler hiç haddinizi bilmiyorsunuz!" şeklinde çıkıştı.
Gülayşe ise "Bütün çocukları senden kurtaracağım!" derken yere yığıldı. Mercan, Ali, Zıpkın ve Sabit, Gülayşe'yi Pamir'in elinde baygın gördüklerinde şok geçirdiler.