Kuruluş Osman 117. bölüm fragmanı nefes kesti: “İşte cenk işte meydan”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 117. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 116. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da; Osman Bey, otağda Komutan Nayman için bir sofra kurdu. Bu sofrada Şeyh Edebalı, Nayman'ı İslam'a davet etti.
'Kuruluş Osman'ın 116. bölümünde Komutan Nayman, Tanrı ile Kam aracılığıyla iletişim kurduğunu, Osman Bey'in ise Şeyh aracılığıyla iletişim kurduğunu söyledi.
Edebalı; şah damarını tutarak "Bizim Rabbimizle irtibat için hiçbir kula ihtiyacımız yoktur. Allah'a ve Resulüne iman eden her kişi bilir ki Rabbi ona şah damarından daha yakındır. Bu, Rabbimizin alim olduğu her bir kulunu ayrı ayrı bildiği demektir.