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    • 02.03.2023 01:40
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    Kuruluş Osman 117. bölüm fragmanı nefes kesti: “İşte cenk işte meydan”

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı. Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin “İşte cenk işte meydan” şeklindeki sözleri ise yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 117. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “İşte cenk işte meydan”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 117. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 116. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da; Osman Bey, otağda Komutan Nayman için bir sofra kurdu. Bu sofrada Şeyh Edebalı, Nayman'ı İslam'a davet etti.

    'Kuruluş Osman'ın 116. bölümünde Komutan Nayman, Tanrı ile Kam aracılığıyla iletişim kurduğunu, Osman Bey'in ise Şeyh aracılığıyla iletişim kurduğunu söyledi.

    Edebalı; şah damarını tutarak "Bizim Rabbimizle irtibat için hiçbir kula ihtiyacımız yoktur. Allah'a ve Resulüne iman eden her kişi bilir ki Rabbi ona şah damarından daha yakındır. Bu, Rabbimizin alim olduğu her bir kulunu ayrı ayrı bildiği demektir.

        Attığımız her adımı bilir. Ona yakarışımızı duyması için bir başkasına ihtiyaç duymayız." dedi. Nayman, Tanrı'nın büyük olduğunu ve her isteyenin ona ulaşamadığını, İslam dinini anlamadığını söyledi.

        Osman Bey, "Nayman ne vakit karşısında İslam ehlini görse, ne vakit kılıç çekse, Allah'u Ekber nidasını işitmiştir!" dedi. Nayman, Tanrı'nın özel kulu ve gazabı olduğunu söylediğinde, Edebalı, "Farklar bu! Biz Rabbimizin gazabından korkar, yaratılana merhamet ederiz yaratandan ötürü! Sen ise sade zorbalık bilirsin!" şeklinde cevap verdi.

        Nayman, "Siz güçsüzlüğünüzü merhametin ardına, korkaklığınızı dininizin ardına saklarsınız! Saklanmayın!" dediğinde Osman Bey, "Saklanmayız! Dinimiz kafire karşı ölene dek gaza etmeyi emreder! Bütün alem dosdoğru doğrulana dek pusat çalmayı emreder! Bizim merhametimiz mazlumadır, sulh isteğimiz mert düşmanadır! Sen mert misin?" diye sordu.

            Nayman, kendisinin en mert düşman olduğunu vurguladı. Edebalı, "Biz mert düşmana evvel tebliğ ederiz! İşitesin! Bize her an şah damarımızdan yakın olan Rabbin sözünü işitesin ''Onlar ki; kendilerine gelmiş hiçbir delil olmamasına rağmen, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlardır. Allah katında ve iman edenlerin katında öfke büyüktür.

            İşte Allah, kibirli zorba olanın kalbini böyle mühürler.'' Zorbalardan olma!" diyerek Nayman'ı İslam'a davet etti.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 117. bölüm fragmanı nefes kesti: “İşte cenk işte meydan”
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