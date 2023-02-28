Yeni sezonda 'MasterChef All Star olarak ekranlarda olacak fenomen yarışmada, Mehmet ve Somer Şef'in yer almayacağı iddia edilmişti. Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül'ün, Yalçınkaya yerine ise Ömer Akkor'un jüri olacağı haberleri basın yansımıştı. Şeflerden konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.