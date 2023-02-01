Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yakarsa dünyayı garipler yakar"

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sezonun en çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 3. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Zıpkın, Gülayşe'nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu Köşkü'ne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu.
'Ateş Kuşları'nın 3. Bölümünde Zıpkın, Gülayşe'nin hem bıçaklanması hem de yangında yaşadıklarının ardından onu öz ailesine kavuşturmak ve sokaktan kurtarmak için planlar yaptı. Eyüboğlu Köşkü'ne elektrikçi kılığında sızmayı başaran Zıpkın, Eyüboğlu Ailesi'nin güvenini kazandıktan sonra evin hizmetçisi olan Şirin'in günlük programını öğrendi.
Zıpkın'ın Gülayşe'yi ailesine teslim etme planlarına Mercan her ne kadar karşı çıkmış olsa da, en sonunda kabul etti. Şirin'in yürüyüşe çıktığı zaman diliminde kaza süsü vererek Şirin'i yaraladı.