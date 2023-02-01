Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yakarsa dünyayı garipler yakar"

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sezonun en çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 3. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Zıpkın, Gülayşe'nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu Köşkü'ne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu.