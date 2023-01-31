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    • Televizyon
    • 31.01.2023 21:59
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    • 31.01.2023 22:12
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    35 yıllık hasret sona erdi! Esra Erol’da stüdyosunda gözyaşları sel oldu! “Gitmek zorunda kaldım” deyip yaşadıklarını anlattı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Duran Karkacı ile Seydi Karkacı, 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Başarılı sunucu Esra Erol ise Karkacı kardeşlerin yardım isteğini geri çevirmedi ve yıllar süren hasrete 24 saate son verdi. Duran Karkacı ile Seydi Karkacı, canlı yayında anneleri Fatma Aydın’a kavuşurken gözyaşları sel oldu. Öte yandan Fatma Hanım’ın anlattıkları dikkat çekti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    35 yıllık hasret sona erdi!

    atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Duran-Seydi Karkacı kardeşler 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

    ANNE FATMA AYDIN'I BULDU
    Başarılı sunucu Esra Erol, yıllardır annelerini arayan kardeşlerin yüzünü güldürdü. Erol, anne Fatma Aydın'ı, 24 saat içinde buldu.

    Çok küçük yaşta annelik duygusunu yaşayan Fatma Aydın, "Babaları bana çok çektirdi. Aç kaldık. Oğlum Seydi 5 yaşındayken çalışıp bana ekmek getirdi. Her şey babasının yüzünden oldu. Gitmek zorunda kaldım" dedi.

        Yıllardır evlatlarına kavuşmak istediğini söyleyen Anne Fatma Aydın, stüdyoda çocuklarına sarılıp "Beni affedin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

        Oğlu Seydi Karkacı söyledikleriyle herkesi duygulandırdı. Seydi Bey, şunları söyledi: "Gidişin beni çok yıktı anne. Hayat nasıl bir şey bu yaşa nasıl geldim, hiç bilmiyorum.

        Ben hiç okula gitmedim anne, sen olsan böyle mi olurdu. Ne olur yanımızda ol, bize bir daha bu acıyı yaşatma"

            Anne ve oğulları dakikalarca birbirlerine sarılarak 35 yıllık hasreti gidermeye çalıştı.

            Kavuşma anı Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu ve "En büyük yarayı çocuklar alıyor. Elimde bir güç olsa hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmam. Kardeşleri, torunları, tüm aileyi bir araya getireceğim" sözlerini ekledi. O anlar ise sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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            Haberler Televizyon 35 yıllık hasret sona erdi! Esra Erol’da stüdyosunda gözyaşları sel oldu! “Gitmek zorunda kaldım” deyip yaşadıklarını anlattı
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