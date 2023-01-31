35 yıllık hasret sona erdi! Esra Erol’da stüdyosunda gözyaşları sel oldu! “Gitmek zorunda kaldım” deyip yaşadıklarını anlattı

Kavuşma anı Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu ve "En büyük yarayı çocuklar alıyor. Elimde bir güç olsa hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmam. Kardeşleri, torunları, tüm aileyi bir araya getireceğim" sözlerini ekledi. O anlar ise sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.