35 yıllık hasret sona erdi! Esra Erol’da stüdyosunda gözyaşları sel oldu! “Gitmek zorunda kaldım” deyip yaşadıklarını anlattı

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Duran-Seydi Karkacı kardeşler 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
ANNE FATMA AYDIN'I BULDU
Başarılı sunucu Esra Erol, yıllardır annelerini arayan kardeşlerin yüzünü güldürdü. Erol, anne Fatma Aydın'ı, 24 saat içinde buldu.
Çok küçük yaşta annelik duygusunu yaşayan Fatma Aydın, "Babaları bana çok çektirdi. Aç kaldık. Oğlum Seydi 5 yaşındayken çalışıp bana ekmek getirdi. Her şey babasının yüzünden oldu. Gitmek zorunda kaldım" dedi.