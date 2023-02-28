Gelinim Mutfakta bu hafta var mı, yok mu? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2023 Kanal D yayın akışı...

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA YOK MU, BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde birçok vatandaşımız vefat etti. 6 Şubat 2023 itibariyle de bütün kanallar yayına ara verdi.

Bu kapsamda Gelinim Mutfakta programı da 2 hafta boyunca yayınlanmadı. Gözler 3. haftaya çevirdi. Ancak henüz Gelinim Mutfakta yarışmasının başlama tarihi ile ilgili Kanal D'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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