Gözyaşları sel olup akacak! Flaş ayrılığın yaşanacağı Alparslan Büyük Selçuklu o tarihte başlayacak!

TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu hakkında iki büyük gelişme yaşandı. Deprem felaketi nedeniyle tüm diziler yayına ara vermişti. Bu diziler arasında yer alan Alparslan: Büyük Selçuklu son 2 haftadır ekrana gelmiyordu. Yeni bölümü merakla beklenirken flaş açıklama geldi. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür'ün yer aldığı fenomen dizinin hem yayın tarihi belli oldu hem de bir oyuncunun ayrılacağı duyuruldu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Hangi oyuncu diziden ayrılacak? İşte detaylar...
O TARİHTE BAŞLIYOR!
Alparslan: Büyük Selçuklu dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. 20 Şubat 2023 Pazartesi günkü TRT 1 yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor.
FLAŞ AYRILIK!
Öte yandan TRT'nin gözde projeleri arasında yer alan diziden bir oyuncunun ayrılacağı ortaya çıktı. Sevilen dizinin Grigor'u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.