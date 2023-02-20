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    • Televizyon
    • 20.02.2023 13:21
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    • 20.02.2023 13:57
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    Diziler ne zaman başlayacak? Bu akşamki diziler yayınlanacak mı? 20 Şubat 2023 Pazartesi TV yayın akışı!

    Deprem felaketi nedeniyle dizilere ara verilmişti. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Ömer ve diğer diziler son haftalarda yayınlanmadı. Hal böyle olunca diziseverler bu haftaki yayın akışını araştırmaya başladı. Peki bu hafta diziler yayınlanacak mı? Diziler ne zaman başlayacak, devam edecek deprem? Bu akşamki diziler yayınlanacak mı? İşte diziler ve günleri 2023.

    Diziler ne zaman devam edecek?

    Diziler ne zaman başlayacak sorusu son günlerde sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dizilerin yeni bölüm tarihleri merak konusu oldu. Peki Bu akşamki diziler yayınlanacak mı? İşte 20 Şubat TV yayın akışı...

    DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    20 Şubat 2023 TV yayın akışına göre bu akşamki diziler yayınlanmayacak. Deprem nedeniyle dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı öngörülüyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    20 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Asi

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:30 Hayat Şarkısı

    13:30 Arka Sokaklar

    16:15 Aşk ve Umut

    17:30 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Canım Oğlum(Yerli Sinema)

    22:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)

        20 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar İle Bugün

        09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

        16:00 Söz

        17:30 Dünden Önce Yarından Sonra

        18:15 Star Haber

        20:00 Ömer

        20 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aziz

        09:00 Bu Sabah

        11:00 Bir Şansım Olsa

        12:00 Kızılcık Şerbeti

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)

        21:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)

        23:15 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)

        20 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Yerli Dizi Tekrar

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Bir Küçük Gün Işığı

            20 ŞUBAT 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

            06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

            06:15 Vuslat

            10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

            12:10 Yürek Çıkmazı

            14:40 Adını Sen Koy

            16:40 Yunus Emre

            19:00 Ana Haber

            19:55 İddiaların Aksine

            20:00 Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (Yerli Sinema)
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            Haberler Televizyon Diziler ne zaman başlayacak? Bu akşamki diziler yayınlanacak mı? 20 Şubat 2023 Pazartesi TV yayın akışı!
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