Diziler ne zaman başlayacak? Bu akşamki diziler yayınlanacak mı? 20 Şubat 2023 Pazartesi TV yayın akışı!

Diziler ne zaman başlayacak sorusu son günlerde sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dizilerin yeni bölüm tarihleri merak konusu oldu. Peki Bu akşamki diziler yayınlanacak mı? İşte 20 Şubat TV yayın akışı...
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
20 Şubat 2023 TV yayın akışına göre bu akşamki diziler yayınlanmayacak. Deprem nedeniyle dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı öngörülüyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
20 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Arka Sokaklar
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum(Yerli Sinema)
22:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)