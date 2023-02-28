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    • Televizyon
    • 28.02.2023 18:15
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    • 28.02.2023 18:15
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    Ateş Kuşları 6. fragmanı 2. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sana anlatacak bir şeyim yok!”

    İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları 6. fragmanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Sana anlatacak bir şeyim yok!” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 6. fragmanı 2. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sana anlatacak bir şeyim yok!”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 6. fragmanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

    5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.

    Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.

    Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun!

        Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir.

        Geçmişte; Zıpkın ve Kara, Gülayşe'yi yaşatmak için elinden geleni yapar. Sokaklarda Mercan ve Ali olmadan Gülayşe'ye sahip çıkmak hiç de kolay olmayacaktır.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 6. fragmanı 2. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sana anlatacak bir şeyim yok!”
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