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    • Televizyon
    • 28.02.2023 00:19
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    • 28.02.2023 00:19
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    Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben Güneş’siz yapamam...”

    Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 23’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ATV ekranına kilitleyen yeni bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanına Elif’in “Ben Güneş’siz yapamam...” şeklindeki sözleri ve gözyaşları damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ben Güneş’siz yapamam...”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Elif'in "Ben Güneş'siz yapamam..." şeklindeki sözleri ve gözyaşları damga vurduğu fragman yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır.

    Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler.

    Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar.

        Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur. Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır.

        Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye... Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır.

        Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar.
            Yalan ’Cumhuriyet’i
            Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben Güneş’siz yapamam...”
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