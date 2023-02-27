Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben Güneş’siz yapamam...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Elif'in "Ben Güneş'siz yapamam..." şeklindeki sözleri ve gözyaşları damga vurduğu fragman yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır.
Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler.
Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar.