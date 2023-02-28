78 gün sonra evladına kavuştu! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Hüsniye Akçay, boşanmak üzere olduğu eşi Muhammed Yasir Akçay'ın oğulları Muhammet Yusuf Akçay'ı kaçırdığını söyleyerek yardım istedi.
12 Aralık tarihinde çocuğuyla birlikte boşanma davasına cevap vermek üzere hukuk bürosuna giden Hüsniye Akçay, iş merkezindeyken başka yöne dönmesiyle eşi Muhammed Yasir Akçay'ın bebek arabasındaki oğulları Muhammet Yusuf Akçay'ı kaçırdığını dile getirdi.
ESRA EROL MUHAMMET YUSUF'U BULDU!
Bugün yayınlanan canlı yayında Esra Erol, Hüsniye Akçay'ın oğlu Muhammet Yusuf Akçay'ı bulduklarını söyledi.