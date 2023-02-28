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    • Televizyon
    • 28.02.2023 18:45
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    • 28.02.2023 18:45
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    78 gün sonra evladına kavuştu! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına evladını arayan Hüsniye Akçay’ın yaşadıkları damga vurdu. 12 Aralık tarihinde çocuğuyla birlikte boşanma davasına cevap vermek üzere hukuk bürosuna giden Hüsniye Akçay, hayatının şokunu yaşadı. Hüsniye Hanım, iş merkezindeyken başka yöne dönmesiyle eşi Muhammed Yasir Akçay’ın bebek arabasındaki oğulları Muhammet Yusuf Akçay’ı kaçırdığını söyledi. Esra Erol da acılı annenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı ve Hüsniye Akçay’ın oğlunu buldu.

    Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu!

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Hüsniye Akçay, boşanmak üzere olduğu eşi Muhammed Yasir Akçay'ın oğulları Muhammet Yusuf Akçay'ı kaçırdığını söyleyerek yardım istedi.

    12 Aralık tarihinde çocuğuyla birlikte boşanma davasına cevap vermek üzere hukuk bürosuna giden Hüsniye Akçay, iş merkezindeyken başka yöne dönmesiyle eşi Muhammed Yasir Akçay'ın bebek arabasındaki oğulları Muhammet Yusuf Akçay'ı kaçırdığını dile getirdi.

    ESRA EROL MUHAMMET YUSUF'U BULDU!
    Bugün yayınlanan canlı yayında Esra Erol, Hüsniye Akçay'ın oğlu Muhammet Yusuf Akçay'ı bulduklarını söyledi.

        Esra Erol, "12 Aralık'tan beri kayıp olan çocuğumuz bulundu. Çocuk daha anneye teslim edilmedi. Anne ile ilgili de incemeler yapılacak" diyerek güzel haberi duyurdu.

        Velayet davasının henüz görülmediğinden dolayı Muhammet Yusuf Akçay'ın şimdilik Sevgi Evi'nde olduğu belirtildi. Çayırova'da bir günlük ev kiralayan Muhammed Yasir Akçay'ın cezaevinde olduğunun da altı çizildi.

        Hüsniye Hanım ise "Çocuğuma kavuşmanın hayaliyle gerekli prosedürleri gerçekleştiriyoruz. Bu bile ayrı bir heyecan verici" diyerek duygularını dile getirdi.
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        Haberler Televizyon 78 gün sonra evladına kavuştu! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti...
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