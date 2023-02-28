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    • Televizyon
    • 28.02.2023 21:55
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    • 28.02.2023 21:55
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    Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”

    Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı) gibi kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman’ın 116. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ses getiren fragmana “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizi Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!" sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 1 Mart Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 116'ıncı bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da: Osman Bey, Nayman'a karşı kurulacak ordunun başına geçecektir. Öte yandan Osman Bey, Yenişehir'in ele geçirilmesinde Bala ve Malhun Hatunları görevlendirir.

    OSMAN BEY, ORDUNUN BAŞINA GEÇİYOR
    Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?

    Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

        OSMAN BEY'İN BÜYÜK PLANI NEDİR?
        Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?

        FRIGG, BALA HATUNLARIN ELİNDE!
        Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

        BALA VE MALHUN HATUNLAR, YENİŞEHİR'İ NASIL ELE GEÇİRECEKLER?
        Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?
            Depremzedelerden ağlatan karşılama
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”
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