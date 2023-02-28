Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”

BALA VE MALHUN HATUNLAR, YENİŞEHİR'İ NASIL ELE GEÇİRECEKLER?

Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?