Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!" sözleri damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 1 Mart Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 116'ıncı bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da: Osman Bey, Nayman'a karşı kurulacak ordunun başına geçecektir. Öte yandan Osman Bey, Yenişehir'in ele geçirilmesinde Bala ve Malhun Hatunları görevlendirir.
OSMAN BEY, ORDUNUN BAŞINA GEÇİYOR
Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?
Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?