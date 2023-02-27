MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 3 Mart 2023 | Recep Arı yasak aşk cinayetinde kurban gitmiş! Eşi ve arkadaşı...

6 gündür kayıp olan ve Müge Anlı canlı yayınında aranan Recep Arı hakkında 2 Mart canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cansız bedeni bir orman bulunan Recep Arı'yı son gören arkadaşı Kadir, canlı yayında gözaltına alınmıştı. Kadir'den cinayet itirafı geldi. Recep Arı yasak aşk cinayetine kurban gitmiş.