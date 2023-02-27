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    • Televizyon
    • 27.02.2023 11:39
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    • 27.02.2023 11:41
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    Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam deprem felaketi nedeniyle bir süredir ekrana gelmiyor. Dizinin izleyicileri yeni bölüm tarihini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm fragmanı...

    Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dizi Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TV yayın akışları değişti. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de son 3 haftadır yayınlanmıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    28 Şubat 2023 ATV yayın akışına bakıldığında saat 20:00 boş görünüyor. Buna göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Güncel yayın akışı yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

    BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

    Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

        Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

        Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

        Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.

        Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.

        Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek? Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir? Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi?
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
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