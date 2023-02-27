Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dizi Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TV yayın akışları değişti. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de son 3 haftadır yayınlanmıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Şubat 2023 ATV yayın akışına bakıldığında saat 20:00 boş görünüyor. Buna göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Güncel yayın akışı yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.
Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.