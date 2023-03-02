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Müge Anlı'da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı olayının ele alındığı 1 Mart canlı yayınında, Arı'nın kaybına ilişkinde pek çok detay ortaya çıkmıştı. 2 Mart canlı yayınında Recep Arı olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı, Recep Arı'nın cansız bedenine ulaşıldığıno duyurdu. Arı'nın, tartakladığı arkadaşı Kadir de canlı yayına katıldı ve gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

02.03.2023 10:32 - Son Güncelleme: 02.03.2023 11:07
Müge Anlı’da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Recep Arı hakkında 2 Mart canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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Müge Anlı’da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı

24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla beraber ortadan kaybolan Recep Arı'yı bulmak isteyen yakınları araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Müge Anlı’da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı

Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kaybolmuştu.

Müge Anlı’da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı

Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söylemişti.

Müge Anlı’da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

6 gündür kayıp olarak aranan Recep Arı ormanda ölü bulundu.

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