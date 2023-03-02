Müge Anlı'da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı
Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı olayının ele alındığı 1 Mart canlı yayınında, Arı'nın kaybına ilişkinde pek çok detay ortaya çıkmıştı. 2 Mart canlı yayınında Recep Arı olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı, Recep Arı'nın cansız bedenine ulaşıldığıno duyurdu. Arı'nın, tartakladığı arkadaşı Kadir de canlı yayına katıldı ve gözaltına alındı. İşte haberin detayları...
02.03.2023 10:32 - Son Güncelleme: 02.03.2023 11:07
Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kaybolmuştu.