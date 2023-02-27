Gelinim Mutfakta yeni bölüm Kanal D'de bugün saat kaçta? Beklenen tarih verildi!

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan yarışma byük bir ilgiyle takip ediliyordu. Meydana gelen derem felaketi sonrası programın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta'nın yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Fakat yarışmanın 27 Şubat Pazartesi itibariyle ekrana geri döneceği iddia edildi.
GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA
Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır.