Gelinim Mutfakta yeni bölüm Kanal D'de bugün saat kaçta? Beklenen tarih verildi!

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan yarışma byük bir ilgiyle takip ediliyordu. Meydana gelen derem felaketi sonrası programın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...