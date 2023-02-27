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    • Televizyon
    • 27.02.2023 08:58
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    • 27.02.2023 08:58
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    Gelinim Mutfakta yeni bölüm Kanal D'de bugün saat kaçta? Beklenen tarih verildi!

    Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümleri merak konusu oldu. Kanal D'nin severek takip edilen yarışma programı hafta içi her gün izleyici ile buluşuyordu.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan yarışma byük bir ilgiyle takip ediliyordu. Meydana gelen derem felaketi sonrası programın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Gelinim Mutfakta'nın yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Fakat yarışmanın 27 Şubat Pazartesi itibariyle ekrana geri döneceği iddia edildi.

    GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

    Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır.

        1 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir. Kayınvalideler de gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altını alır.

        Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 7 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

        Eğer herhangi bir yarışmacı yemekte malzemesini eksik kullanırsa -2 ceza puanı alır. Eğer gelinler eşit puan alırlarsa eşit puan alan gelinler kuraya girer. Kurada kayınvalide topun birini kaldırıp sunucuya verir. Topun içinde hangi gelinin adı çıkarsa çeyrek ona verilir.
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