Süsen hayal kırıklığına uğradı! Kardeşlerim 80. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sen benim aşık olduğum Ömer değilsin”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer ile Süsen'in sahnelerinin damga vurduğu fragman, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.
Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.
Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.