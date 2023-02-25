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    • Televizyon
    • 26.02.2023 00:43
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    • 26.02.2023 00:43
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    Süsen hayal kırıklığına uğradı! Kardeşlerim 80. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sen benim aşık olduğum Ömer değilsin”

    ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada da büyük ses getiren bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman yayınlandı. Kardeşlerim 80. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Ömer’e resti çeken Süsen’in “Sen benim aşık olduğum Ömer değilsin” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 80. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sen benim aşık olduğum Ömer değilsin”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer ile Süsen'in sahnelerinin damga vurduğu fragman, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.

    Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.

    Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.

        Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

        Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

        Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Süsen hayal kırıklığına uğradı! Kardeşlerim 80. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sen benim aşık olduğum Ömer değilsin”
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