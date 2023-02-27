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    • Televizyon
    • 27.02.2023 16:46
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    • 27.02.2023 16:46
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    Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

    ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Pazartesi günleri izleyicilerinin karşısına çıkan ve her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan fenomen dizinin yeni bölümüne dair son bilgileri haberimizde derledik! İşte, detaylar...

    BIR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

    Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

    BIR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

    Bir Küçük Gün Işığı dizisi bugünkü yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

    27 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 23. BÖLÜM KONUSU

        "Güneş'in Gözyaşları"

        Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler. Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır.

        Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar. Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur. Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır. Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye… Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır. Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar. Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.

        OYUNCULAR

        Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı!
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