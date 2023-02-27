Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor.
BIR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?
Bir Küçük Gün Işığı dizisi bugünkü yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
27 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber