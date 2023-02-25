Kardeşlerim 79. bölüm 📺 || Kardeşlerim 79. yeni bölüm tek parça, FULL HD, 4K ATV, Youtube izle...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM ATV YAYIN İZLE
KARDEŞLERİM 79. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 25 Şubat Cumartesi ekranlara gelen 79. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor.
KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM KONUSU
Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.
Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.