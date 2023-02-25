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    • Televizyon
    • 25.02.2023 18:32
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    • 25.02.2023 23:28
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    Kardeşlerim 79. bölüm 📺 || Kardeşlerim 79. yeni bölüm tek parça, FULL HD, 4K ATV, Youtube izle...

    Kardeşlerim dizisi, deprem felaketinden dolayı yayın hayatına verdiği iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle 25 Şubat Cumartesi günü ekrana geliyor. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında Kardelşlerim yeni bölüm bugün var mı ve Kardeşlerim bu akşam var mı sorusu oldu.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 79. bölüm

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

    KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM ATV YAYIN İZLE

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    KARDEŞLERİM 79. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 25 Şubat Cumartesi ekranlara gelen 79. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor.

    KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM KONUSU

    Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.

    Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.

        Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.

        Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

        Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

        OYUNCULAR

        Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 79. bölüm 📺 || Kardeşlerim 79. yeni bölüm tek parça, FULL HD, 4K ATV, Youtube izle...
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