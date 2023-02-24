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    • Televizyon
    • 25.02.2023 00:33
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    • 25.02.2023 00:45
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    Kardeşlerim 79. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Tolga ile Zehra evlendi!

    Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kardeşlerim’in merakla beklenen 79. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tolga ile Zehra’nın nikah sahnesinin damga vurduğu fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Kardeşlerim 79. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Tolga ile Zehra evlendi!

    Cumartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Kardeşlerim 79. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    79. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.

    Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.

    Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 79. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Tolga ile Zehra evlendi!
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