Barbaros, Gülayşe’yi kaçırdı! Ateş Kuşları 6. bölüm fragmanı yayınlandı: “Götür beni buradan...”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmana Gülayşe'nin "Götür beni buradan" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.
ÇATAL YENİDEN KÖKSÜZLER'İN PEŞİNDE
Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.
Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun!