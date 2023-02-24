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    • Televizyon
    • 25.02.2023 00:21
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    • 25.02.2023 00:21
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    Barbaros, Gülayşe’yi kaçırdı! Ateş Kuşları 6. bölüm fragmanı yayınlandı: “Götür beni buradan...”

    Başrollerinde İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik’in (Ali) yer aldığı Ateş Kuşları 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanında Brabaros’un Gülayşe’yi kaçırdığı görüldü. İşte Ateş Kuşları 6. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Götür beni buradan...”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmana Gülayşe'nin "Götür beni buradan" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NE OLDU?
    Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.

    ÇATAL YENİDEN KÖKSÜZLER'İN PEŞİNDE
    Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.

    Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun!

        GÜLAYŞE, BARBAROS İÇİN ALİ'Yİ KARŞISINA ALIYOR
        Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir.

        GEÇMİŞİN YARALARI
        Geçmişte; Zıpkın ve Kara, Gülayşe'yi yaşatmak için elinden geleni yapar. Sokaklarda Mercan ve Ali olmadan Gülayşe'ye sahip çıkmak hiç de kolay olmayacaktır.
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        Haberler Televizyon Barbaros, Gülayşe’yi kaçırdı! Ateş Kuşları 6. bölüm fragmanı yayınlandı: “Götür beni buradan...”
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