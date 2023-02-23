TRT 1'in fenomen dizileri hakkında karar çıktı! Merakla bekleniyordu! Gönül Dağı, Teşkilat, Al Sancak...

Her hafta yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Teşkilat, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Al Sancak dizileri hakkında güzel haber geldi.
TRT 1'İN DİZİLERİ BU HAFTA BAŞLIYOR!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili etkilerken ülke genelinde milli yas ilan edilmişti. Bu kapsamda dizilere de 2 hafta ara verilmişti. Gönül Dağı, Teşkilat, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Al Sancak dizilerinin takipçileri yeni bölüm tarihini beklerken duyuru yapıldı.
Buna göre Gönül Dağı, Teşkilat, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Al Sancak dizilerinin yeni bölümleri bu hafta yayınlanacak.
İlk olarak Al Sancak'ın yeni bölümü seyirciyle buluşacak. Cuma günü Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, cumartesi Gönül Dağı, pazar günü ise Teşkilat'ın yeni bölümü yayınlacak.