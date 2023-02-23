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    • Televizyon
    • 23.02.2023 21:47
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    • 23.02.2023 21:51
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    Kızılcık Şerbeti'nde yasak ilişki aileleri ikiye bölüyor! Ömer ve Kıvılcım aşkı ortalığa saçıldı! "Eşimin annesinden başka kadın mı yoktu?"

    Kızılcık Şerbeti 16. bölümü birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm Fragmanı yayında. Kıvılcım’a olan duygularını ailesine açıklayan Ömer, iki aile arasındaki dengeleri değiştirecek bir hamle yapıyor. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası TV dizileri yayınlanmaya ara vermişti. Bu nedenle dizilerin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, dizilder ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kızılcık Şerbeti’nde yasak ilişki aileleri ikiye bölüyor!

    Kızılcık Şerbeti 16. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu merak ediliyor. Dizinin 16. bölüm fragmanı 4 Şubat akşamı yayınlanan 15. bölüm sonrasında ekrana gelmişti. Yaşanan deprem felaketi sonrası Kızılcık Şerbeti 16. bölümün 24 Şubat tarihinde yayınlanması bekleniyor.

    KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır.

    Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır. Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir.

        Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir. Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olacaktır.

        Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşacaktır. Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

        Kıvılcım ve Ömer arasındaki ilişki öğrenilecek. Bu durumun ardından herkesten tepki alan çift özellikle Fatih ve Doğa'dan sert sözler işitecek.

        Fatih'in amcası Ömer'e Kıvılcım ile olan ilişkisi nedeniyle "Evet amca, konuşsana seni dinliyorum" diyerek ters sözler söylemesi büyük ilgi çekti. Fatih'in ilişkisine karışmasına kızan Ömer'e Fatih'in ise "Dünyada benim karımın annesinden başka kadın mı yoktu?" diyen ikiliyi ise Fatih'in babasının ayırdığı görülüyor.

            Bir başka tarafta ise Doğa, annesinin, eşinin amcası ile birlikte olmasına sert tepki veriyor. "Ailesini kötüledin, şimdi amcası ile mi birliktesin?" diyerek yüklendiği Kıvılcım, "Annen karşında oturuyor senin, farkında mısın?" sözlerine de Doğa "Anne gibi davran o zaman" diyerek tepki veriyor.

            Kıvılcım'ın "Ben birisini sevdim, birisine inandım. Varsın birisini seviyorum diye bana ahlaksız desinler" sözleri ise ilgi çekti.

            Abdullah'ın da birisine "O Umut denen çocuğu adım adım takip et!" dedikten sonra "Yazıklar olsun sana!" sözleri de iklinin birlikte kaçtığını gösteriyor.

            KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

            Dizinin 16. bölümünün 24 Şubat Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.

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            Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nde yasak ilişki aileleri ikiye bölüyor! Ömer ve Kıvılcım aşkı ortalığa saçıldı! "Eşimin annesinden başka kadın mı yoktu?"
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