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    • Televizyon
    • 23.02.2023 01:44
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    • 23.02.2023 01:45
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    Ortalık karıştı! Ateş Kuşları 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu para Çatal’ın değil! Köksüzlerin...”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Bu para Çatal’ın değil! Köksüzlerin...” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 5. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Bu para Çatal’ın değil! Köksüzlerin...”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Bu para Çatal'ın değil! Köksüzlerin..." sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

    Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar.

    Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

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    Haberler Televizyon Ortalık karıştı! Ateş Kuşları 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu para Çatal’ın değil! Köksüzlerin...”
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