Aldatmak 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!"

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!" sözleri damga vurdu.

19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide, Tarık'ın oyunu sonucu ailesiyle birlikte beş parasız ve evsiz kaldı. Bu çaresiz ortamda Behram evini Güzide ve ailesine açtı. Elmas satış işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyince Tarık'ın bu satışı yıllar önce yaptığı ortaya çıktı.