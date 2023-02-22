Kuruluş Osman 116. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Bu toprakları kasıp kavuracağız”

Osman Bey, Orhan Bey'in "Ne elim, ne ayağım tutar… Gayrı pusat tutamayacağım ben baba! Ben öldüm! Bu yatak da mezarımdır." sözlerine karşılık "Tutacaksın evlat! Pusat da tutacaksın ayağa da kalkacaksın! Yeise düşmek yok! Gayrı yatma vakti bitti oğul! Ayağa kalkabilmek için evvela bu otağdan çıkacaksın!" diyerek Orhan Bey'e, destek olmak amacıyla onu oba halkının gözü önünde önce kucağına alır sonra da tekerlekli sandalyesine oturtur.