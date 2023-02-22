7,6,3 yaşlarındaki çocuklarını alıp Türkiye’ye kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay: Alman polisinin aradığı Zeynep’in eşi isyanda!

Almanya'da eşinden şikayetçi olduğunu dile getiren İbrahim Bey, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Ben işe gittiğimde arabamı ve kredi kartlarımı alıp kaçıyor. Kaçtıktan 5-10 gün sonra arayıp "Özür dilerim, çocuklar seni çok özledi" deyip geri gelmek istiyor"

Kızının acil tedavi olması gerektiğini dile getiren İbrahim Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızım Zeynep hasta. 8 senedir kızımı kaçırıp kaçırıp duruyor. Kızımla ilgilenmiyor, kızımı dövüyor. En sonunda Türkiye'ye kaçırdı"