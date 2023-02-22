7,6,3 yaşlarındaki çocuklarını alıp Türkiye’ye kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay: Alman polisinin aradığı Zeynep’in eşi isyanda!

Almanya'da ikamet eden 45 yaşındaki İbrahim Angay, eşi Zeynep Angay'ın üç çocuğunu alıp Türkiye'ye kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu.
Almanya'da eşinden şikayetçi olduğunu dile getiren İbrahim Bey, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Ben işe gittiğimde arabamı ve kredi kartlarımı alıp kaçıyor. Kaçtıktan 5-10 gün sonra arayıp "Özür dilerim, çocuklar seni çok özledi" deyip geri gelmek istiyor"
Kızının acil tedavi olması gerektiğini dile getiren İbrahim Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızım Zeynep hasta. 8 senedir kızımı kaçırıp kaçırıp duruyor. Kızımla ilgilenmiyor, kızımı dövüyor. En sonunda Türkiye'ye kaçırdı"
Ortaya attığı iddialarla dikkat çeken İbrahim Bey, "Çocuklarımın önünde intihara kalkıştı. Oğlum Altuğ'un önünde balkondan sarkmış. Tuttum içeri aldım. Çocuğuma da "Oğlum ben oyun oynuyorum" dedi. Bir hafta sonra baktım üç çocuğumda aynısını yapıyor" diyerek herkesi şok etti.