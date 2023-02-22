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    • 22.02.2023 20:47
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    • 22.02.2023 20:58
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    7,6,3 yaşlarındaki çocuklarını alıp Türkiye’ye kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay: Alman polisinin aradığı Zeynep’in eşi isyanda!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran 45 yaşındaki İbrahim Angay, “Eşim Zeynep Angay, üç çocuğumu alıp kaçtı” diyerek yardım istedi. Zeynep Angay ile olan 8 yıllık evliliğini ve olay gününü anlatan İbrahim Bey, herkesi şoke etti. İntihardan şizofreniye birçok iddiada bulunan İbrahim Bey, Alman polisinin de peşlerinde olduğunu söyledi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Alman polisinin aradığı Zeynep’in eşi isyanda!

    Almanya'da ikamet eden 45 yaşındaki İbrahim Angay, eşi Zeynep Angay'ın üç çocuğunu alıp Türkiye'ye kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu.

    Almanya'da eşinden şikayetçi olduğunu dile getiren İbrahim Bey, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Ben işe gittiğimde arabamı ve kredi kartlarımı alıp kaçıyor. Kaçtıktan 5-10 gün sonra arayıp "Özür dilerim, çocuklar seni çok özledi" deyip geri gelmek istiyor"

    Kızının acil tedavi olması gerektiğini dile getiren İbrahim Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızım Zeynep hasta. 8 senedir kızımı kaçırıp kaçırıp duruyor. Kızımla ilgilenmiyor, kızımı dövüyor. En sonunda Türkiye'ye kaçırdı"

    Ortaya attığı iddialarla dikkat çeken İbrahim Bey, "Çocuklarımın önünde intihara kalkıştı. Oğlum Altuğ'un önünde balkondan sarkmış. Tuttum içeri aldım. Çocuğuma da "Oğlum ben oyun oynuyorum" dedi. Bir hafta sonra baktım üç çocuğumda aynısını yapıyor" diyerek herkesi şok etti.

        Tüm bunların ardından eşini şikayet ettiği ve Zeynep Angay'ın sosyal hizmetler tarafından incelemeye alındığını dile getiren İbrahim Bey, "Temmuz ayında Türkiye'ye geldim. İzinden döndüğümde çocuk korumada çalışan hanımefendinin yanına gittik. Hanımefendi eşime mahkeme açtığını söyledi; çocuğa şiddet ve yasaklı madde nedeniyle. Eşim hemen Türkiye'ye kaçmak istedi" dedi.

        İbrahim Bey, "Alman devletini biliyorum, çocukları hemen alıyorlar. Çocuklarımı vermek istemediğim için Türkiye'ye gelip Adana'ya yerleştik. Ev tuttum, her şeyi yaptım, çocuğumu okula yazdırdım. Kimliklerini çıkardım. Bir gün dışarı çıktığımda eşim yine çocuklarımı alıp kaçtı" ifadelerini kullandı.

        "Eşine şiddet uyguladın mı?" sorusuna da cevap veren İbrahim Bey, "Ona şiddet uyguladığımı söylüyor. Madem şiddet uyguluyorum kaçıp hep neden bana dönüyor? Annesi sokağa attı bana geldi. 8 seneden beri neden benim yanımda duruyor? Kendisi şizofren, onu hiç yalnız bırakmadım. Kansere yakalandı, yanından ayrılmadım" şeklinde konuştu.

            Olay gününü de anlatan İbrahim Bey, "1 Kasım'da çocuğumu okula bıraktım, oradan malzeme almaya gittim. Eve döndüğümde yoktu. Nerede, ne yapıyorlar bilmiyorum. Alman kimliği var, kendi başına işlem yapamaz" dedi.

            İbrahim Bey, "Arabayı istiyor, biliyorum. Çocuklarımı getirsin arabayı alsın" diyerek eşine seslendi.
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            Haberler Televizyon 7,6,3 yaşlarındaki çocuklarını alıp Türkiye’ye kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay: Alman polisinin aradığı Zeynep’in eşi isyanda!
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