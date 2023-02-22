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    • Televizyon
    • 22.02.2023 19:25
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    • 22.02.2023 19:25
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    KURULUŞ OSMAN 116. YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI? | 22 Şubat Çarşamba 2023 ATV YAYIN AKIŞI | Kuruluş Osman 116. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

    Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin 22 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak. Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği ve Çarşamba günleri izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 116. bölüm bu akşam var mı?

    Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Ekran macerasına ara veren dizilerden biri de Kuruluş Osman oldu.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Ekran arası devam eden Kuruluş Osman'ın bu hafta tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümün 1 Mart 2023 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

    KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM KONUSU

    Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur.

        Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır.akat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der.

        ATV YAYIN AKIŞI (22 ŞUBAT 2023)

        06:00 Hercai
        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Ateş Kuşları
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Kuruluş Osman / Tekrar
        22:30 Ateş Kuşları
        01:00 Kardeşlerim
        03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
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        Haberler Televizyon KURULUŞ OSMAN 116. YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI? | 22 Şubat Çarşamba 2023 ATV YAYIN AKIŞI | Kuruluş Osman 116. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
            SON DAKİKA