KURULUŞ OSMAN 116. YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI? | 22 Şubat Çarşamba 2023 ATV YAYIN AKIŞI | Kuruluş Osman 116. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Ekran macerasına ara veren dizilerden biri de Kuruluş Osman oldu.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekran arası devam eden Kuruluş Osman'ın bu hafta tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümün 1 Mart 2023 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM KONUSU
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur.