KURULUŞ OSMAN 116. YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI? | 22 Şubat Çarşamba 2023 ATV YAYIN AKIŞI | Kuruluş Osman 116. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır.akat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der.