21 Şubat TV yayın akışı: ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star, TRT 1'de bu akşam diziler yayınlanacak mı? Bu hafta diziler var mı?

Diziler yeniden başlayacak mı sorusu merak ediliyor. Maraş depreminin ardından diziler ertelenmişti. Hatay'da yaşanan deprem sonrası, "Bu hafta diziler var mı?" sorusu merak edildi. İşte detaylar...
21 Şubat Salı TRT 1 yayın akışı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bakış Açısı
21.30 Ayla
23:35 Yerli Dizi
21 Şubat Salı SHOW TV yayın akışı
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
22.15 Mucize Aşk
21 Şubat Salı ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber