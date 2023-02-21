Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 21.02.2023 10:45
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    • 21.02.2023 10:45
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    21 Şubat TV yayın akışı: ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star, TRT 1'de bu akşam diziler yayınlanacak mı? Bu hafta diziler var mı?

    Bilindiği üzere Hatay depreminin ardından televizyon kanallarında yer alan dizi ve programlara bir süre ara verilmişti. Kanallar, olağan akışına dönmeye hazırlanırken 20 Şubat'ta Hatay ilinde 2 büyük deprem meydana geldi. Bu nedenle arama motorlarında yayın akışı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star, TRT 1'de bu akşam diziler var mı, yayınlanacak mı? İşte 21 Şubat TV yayın akışı...

    takvim.com.tr
    21 Şubat TV yayın akışı!

    Diziler yeniden başlayacak mı sorusu merak ediliyor. Maraş depreminin ardından diziler ertelenmişti. Hatay'da yaşanan deprem sonrası, "Bu hafta diziler var mı?" sorusu merak edildi. İşte detaylar...

    21 Şubat Salı TRT 1 yayın akışı

    06:30 Vuslat

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:15 Yürek Çıkmazı

    14:45 Adını Sen Koy

    16:45 Yunus Emre

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Bakış Açısı

    21.30 Ayla

    23:35 Yerli Dizi

    21 Şubat Salı SHOW TV yayın akışı

    06:00 Aziz

    09:00 Bu Sabah

    11:00 Bir Şansım Olsa

    12:00 Kızılcık Şerbeti

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Mucize Aşk

    22.15 Mucize Aşk

    21 Şubat Salı ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Ateş Kuşları

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

        21 Şubat Salı Kanal D yayın akışı

        07:00 Asi

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:30 Hayat Şarkısı

        13:30 Camdaki Kız

        16:15 Aşk ve Umut

        17:30 Hicran

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Üç Kız Kardeş

        21 Şubat Salı STAR TV yayın akışı

        07:00 STAR - NTV Ortak Yayın

        09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

        16:00 Söz

        17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

        18:15 Star Haber

        21 Şubat Salı TV8 yayın akışı

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        10.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        12:00 Kırmızı Oda

        20.00 Survivor

        23.00 Liverpool - Real Madrid
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        Haberler Televizyon 21 Şubat TV yayın akışı: ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star, TRT 1'de bu akşam diziler yayınlanacak mı? Bu hafta diziler var mı?
            SON DAKİKA