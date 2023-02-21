Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanmayacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV yayın akışı!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu hafta var mı, yok mu?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler dolayısıyla diziler bu hafta yayınlanmayacak. Bu diziler arasında ATV'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de yer alıyor. 21 Şubat ATV yayın akışına göre bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
21 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI!
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam (Tekrar)
00:20 Aldatmak
02:35 Bir Küçük Gün Işığı
04:50 Hercai