Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanmayacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV yayın akışı!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler dolayısıyla diziler bu hafta yayınlanmayacak. Bu diziler arasında ATV'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de yer alıyor. 21 Şubat ATV yayın akışına göre bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.