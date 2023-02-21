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    • Televizyon
    • 21.02.2023 19:49
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    • 21.02.2023 19:49
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    Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanmayacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV yayın akışı!

    ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Ancak son depremler nedeniyle diziler yayın akışından kaldırılmıştı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de son haftalarda yayınlanmıyordu. Gözler bu haftaya çevrildi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Şubat 2023 ATV yayın akışı.

    Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanmayacak mı?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu hafta var mı, yok mu?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler dolayısıyla diziler bu hafta yayınlanmayacak. Bu diziler arasında ATV'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de yer alıyor. 21 Şubat ATV yayın akışına göre bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

    21 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI!

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Ateş Kuşları
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam (Tekrar)
    00:20 Aldatmak
    02:35 Bir Küçük Gün Işığı
    04:50 Hercai

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜM ÖZETİ

        Cezayir tehdit altında

        Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

        Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

        Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

        Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

        Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanmayacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV yayın akışı!
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