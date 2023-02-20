Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı yayınlandı: "Aramayı sonlandırdılar Fırat..."

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi sosyal medyaya damga vuran fragmana "Gözlerimi her kapadığımda nefessiz kaldığını görüyorum" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif, Feraye'nin masasında gördüğü çiçeğin Fırat tarafından gönderilmediğini anlar. Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez.
Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir.
Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir. Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur.