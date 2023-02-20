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    • Televizyon
    • 21.02.2023 00:36
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    • 21.02.2023 00:36
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    Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı yayınlandı: "Aramayı sonlandırdılar Fırat..."

    Başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yürekleri ağza getiren fragmana "Gözlerimi her kapadığımda nefessiz kaldığını görüyorum" sözleri damga vurdu. İşte pazartesi akşamları ATV ekranında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı...

    Aramayı sonlandırdılar Fırat...

    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi sosyal medyaya damga vuran fragmana "Gözlerimi her kapadığımda nefessiz kaldığını görüyorum" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif, Feraye'nin masasında gördüğü çiçeğin Fırat tarafından gönderilmediğini anlar. Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez.

    Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir.

    Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir. Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur.

        Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar. Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur.

        Ümran, Cemil'i, Dila'ya yüz vermekle suçlarken Cemil, Dila'nın annelik yapamayacağını bildiğini itiraf eder. Bunu duyan Dila yıkılır. Şimdi sırada son bir gösteri vardır.

        Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister.

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            Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı yayınlandı: "Aramayı sonlandırdılar Fırat..."
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