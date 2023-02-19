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    • Televizyon
    • 19.02.2023 17:26
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    • 19.02.2023 17:26
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    YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bugünkü Kanal D yayın akışında yer almıyor. Bu noktada dizinin izleyicileri internet arama motorlarında 'Yargu bu akşam var mı, yok mu, neden yok?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı...

    YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dizi Yargı her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ancak bugünkü yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Yargı bu akşam yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman başlayacak, saat kaçta?

    YARGI DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Yargı bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Cehennem Melekleri adlı yabancı film yer yayınlanacak. Deprem nedeniyle bu hafta bir çok dizi yayınlanmadı. Gelecek hatfa Yargı dizisinin yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

    19 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    12.15 Arka Sokaklar

    13.45 Üç Kız Kardeş

    16.15 Yargı

    19.00 Kanal D Ana Haber

    20.00 Cehennem Melekleri

    21.30 Cehennem Melekleri

    23.00 Yüce Thor

        YARGI 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yargı'nın 5 Şubat 2023 Pazar günü yayınlanan 53. Bölümünde kaçırılan Defne ile ilgili acı bir haber geliyor!

        Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

        "Ölü gelin" davasında bir an önce çözüme kavuşmak, Defne'yi bulmak açısından da çok önemlidir.

        Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.

        Dava dosyasına dahil olan Çetin'in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin'in ilişkisine olur.

        Çınar'ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.

        Şimdiye kadar mevzu "sevdiklerini korumak" olunca her türlü yolun yürünebileceğine inanan Ceylin, Ilgaz'ın en büyük destekçisidir, ancak Defne'yi bulmak hiç kolay olmayacaktır.

        Karşılarında tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir çete vardır, Ilgaz Defne'yi kurtarmak adına büyük bir ikilemin içine düşer.
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        Haberler Televizyon YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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