YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.

Dava dosyasına dahil olan Çetin'in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin'in ilişkisine olur.

Çınar'ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.