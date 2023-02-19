YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dizi Yargı her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ancak bugünkü yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Yargı bu akşam yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman başlayacak, saat kaçta?
YARGI DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yargı bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Cehennem Melekleri adlı yabancı film yer yayınlanacak. Deprem nedeniyle bu hafta bir çok dizi yayınlanmadı. Gelecek hatfa Yargı dizisinin yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.