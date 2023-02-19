Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? 19 Şubat TRT 1 yayın akışı!

TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK? TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Sevilen dizi Teşkilat, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

Teşkilat'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.