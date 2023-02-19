Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? 19 Şubat TRT 1 yayın akışı!
TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK? TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?
Sevilen dizi Teşkilat, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.
Teşkilat'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.
TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır.