Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.02.2023 14:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 14:52
    ABONE OL

    Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? 19 Şubat TRT 1 yayın akışı!

    Teşkilat hakkında aramalar hız kazandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? 19 Şubat TRT 1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? 19 Şubat TRT 1 yayın akışı!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? 19 Şubat TRT 1 yayın akışı!

    TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK? TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

    Sevilen dizi Teşkilat, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Teşkilat'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

    TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır.

        Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

        Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yapışık binaya sismik izolatör yapılır mı?
        Haberler Televizyon Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? 19 Şubat TRT 1 yayın akışı!
            SON DAKİKA