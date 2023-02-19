Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 19 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

19 Şubat 2023 ATV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanmayacak. Yerine saatler 20:00'ı gösterdiğinde sevilen dizi Ateş Kuşları'nın tekrar bölümü yayınlanacak.

Deprem nedeniyle yayın akışı güncellendi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının da yeni bölümüyle önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölüm tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.