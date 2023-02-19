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    • Televizyon
    • 19.02.2023 17:50
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    • 19.02.2023 17:50
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    Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 19 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

    ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? her hafta Pazar günü yayınlanıyor. Ancak bu haftaki ATV yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 19 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

    KIM MILYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Yeni bölümleri Pazar akşamı yayınlanan fenomen yarışma programının bugünkü yayın akışında neden olmadığı merak ediliyor.

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    19 Şubat 2023 ATV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanmayacak. Yerine saatler 20:00'ı gösterdiğinde sevilen dizi Ateş Kuşları'nın tekrar bölümü yayınlanacak.

    Deprem nedeniyle yayın akışı güncellendi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının da yeni bölümüyle önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölüm tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    19 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Oskar Çöllerde
    10:20 Akıncı
    10:40 Akıncı
    11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
    12:00 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
    13:45 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)
    16:00 Ateş Kuşları

    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    22:30 Diriliş (Yabancı Sinema)
    00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:15 Kuruluş Osman
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    Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 19 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?
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