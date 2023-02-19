Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 19 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Yeni bölümleri Pazar akşamı yayınlanan fenomen yarışma programının bugünkü yayın akışında neden olmadığı merak ediliyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
19 Şubat 2023 ATV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanmayacak. Yerine saatler 20:00'ı gösterdiğinde sevilen dizi Ateş Kuşları'nın tekrar bölümü yayınlanacak.
Deprem nedeniyle yayın akışı güncellendi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının da yeni bölümüyle önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölüm tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
19 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:20 Akıncı
10:40 Akıncı
11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
12:00 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
13:45 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:30 Diriliş (Yabancı Sinema)
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:15 Kuruluş Osman