Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı! ATV'nin Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?

Ateş Kuşları'nın büyük sınavı

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

Köksüzler yakayı ele mi verecek?

Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?