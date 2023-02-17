Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı! ATV'nin Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin yeni fenomen dizileri arasında yer alan Ateş Kuşları'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Son olarak 3. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin yeni bölüm tarihi ile ilgili detayları haberimizde okuyucularımız için bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
17 Şubat 2023 ATV yayın akışına göre bu akşam Ateş Kuşları dizisi yayınlanmayacak. Deprem felaketi nedeniyle yerine saat 21:00'da Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı izleyicisiyle buluşacak.
ATV 17 ŞUBAT 2023 YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Akıncı
11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Akıncı
14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 ATV Deprem Özel Yayını
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
22:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
01:00 Kuruluş Osman
03:25 Ateş Kuşları
05:55 Hercai