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    • Televizyon
    • 17.02.2023 17:02
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    • 17.02.2023 17:02
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    Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı! ATV'nin Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?

    Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu sorusu 17 Şubat 2023 ATV yayın akışının yayınlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Deprem felaketi nedeniyle bir süredir yayınlanmayan dizilerin yeni bölüm tarihleri merak ediliyor. Peki ATV'nin Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? Ateş Kuşları bu hafta yayınlanacak mı? İşte yanıtları...

    ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    ATV'nin yeni fenomen dizileri arasında yer alan Ateş Kuşları'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Son olarak 3. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin yeni bölüm tarihi ile ilgili detayları haberimizde okuyucularımız için bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

    ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    17 Şubat 2023 ATV yayın akışına göre bu akşam Ateş Kuşları dizisi yayınlanmayacak. Deprem felaketi nedeniyle yerine saat 21:00'da Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı izleyicisiyle buluşacak.

    ATV 17 ŞUBAT 2023 YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    11:00 Akıncı
    11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Akıncı
    14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
    16:00 ATV Deprem Özel Yayını
    19:00 ATV Ana Haber
    21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
    22:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
    01:00 Kuruluş Osman
    03:25 Ateş Kuşları
    05:55 Hercai

        ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Sevilen dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

        4. BÖLÜM ÖZETİ

        Gülayşe, Çatal'ın inine giriyor.

        Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

        Zıpkın ve Mercan gerçeklerin peşinde!

        Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

        Ateş Kuşları'nın büyük sınavı

        Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

        Köksüzler yakayı ele mi verecek?

        Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı! ATV'nin Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?
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