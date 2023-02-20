Kahramanmaraş depremleri ardından birçok dizi ve programın yayınlarına ara verildi. Peki, Bugün Müge Anlı var mı? 20 Şubat Pazartesi Müge Anlı canlı yayın olacak mı, saat kaçta? 20 Şubat ATV yayın akışı!
MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI?
Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketinin' ardından televizyonlar gündelik akışlarına ara vererek deprem özel yayınlarına başlamıştı.
Birçok izleyici ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını merak ediyorlardı. Konuya ilişkin duyuru Müge Anlı'dan geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Müge Anlı 20 Şubat Pazartesi itibarıyla yayınlarına kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Müge Anlı, paylaşımında "Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor.
Perşembe günü başlaycak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim.