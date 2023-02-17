Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yok mu? 17 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman?

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizinin yeni bölüm tarihi henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

7. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza'nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır.

Derviş Baba, Aydın Reis'i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir.