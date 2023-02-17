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    • 17.02.2023 16:43
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    • 17.02.2023 16:43
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    Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yok mu? 17 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman?

    TRT 1'in sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor. Deprem felaketi nedeniyle tüm dizilerin yayın tarihleri değişmişti. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Gözler bu kez bu haftaya çevrildi. Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam var mı, yok mu? İşte 17 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

    Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yok mu?

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi 17 Şubat TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam var mı, yok mu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son akıbeti...

    BARBAROS HAYREDDİN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam TRT 1 ekranında olmayacak.

    17 ŞUBAT 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:00TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)

    10:45 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:15 TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:15 Miraç Kandili Özel (Canlı)

    22:15 Türk Sineması "Miraciyye Saklı Miras"

    23:15 Miraç Kandili Özel

    01:15 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"

    02:50Türk Sineması "120"

    04:40Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"

    06:15Kapanış

        BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dizinin yeni bölüm tarihi henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

        7. BÖLÜM ÖZETİ

        Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza'nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır.

        Derviş Baba, Aydın Reis'i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir.

        Seyyare Hatun ve Nazife Hatun'un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır. Kral Şarlken, Floransa'yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir. Barbaros Hayreddin'in Kral Şarlken' e bir teklifi olacaktır.
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        Haberler Televizyon Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yok mu? 17 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman?
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