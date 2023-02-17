Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yok mu? 17 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman?

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi 17 Şubat TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam var mı, yok mu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son akıbeti...
BARBAROS HAYREDDİN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam TRT 1 ekranında olmayacak.
17 ŞUBAT 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)
10:45 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:15 Miraç Kandili Özel (Canlı)
22:15 Türk Sineması "Miraciyye Saklı Miras"
23:15 Miraç Kandili Özel
01:15 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
02:50Türk Sineması "120"
04:40Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
06:15Kapanış